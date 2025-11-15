Åge Hareide glímir við alvarleg veikindi

Åge Hareide, fyrrverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, glímir nú við alvarleg veikindi.
VG segir frá en Ståle Solbakken byrjaði blaðamannafund norska landsliðsins fyrir leikinn gegn Ítalíu á morgun á því að senda baráttukveðju á Åge.
Solbakken nefndi að á meðan Noregur væri að fara í örlagaríkan bardaga glímdi Åge líka við sinn bardaga. Solbakken sagðist hafa rætt við Åge áður en hann sendi honum baráttukveðju en vildi ekki fara út í veikindi hans. Hann sagði að það væri fjölskyldumál og undir henni komið að segja frá veikindunum eða ekki.
VG segist hafa heimildir fyrir því að Åge glími við alvarlegan sjúkdóm en ekki náðist í hann né fjölskyldu hans við gerð fréttarinnar hjá miðlinum.
Åge er þó mættur til Mílanó og mun að öllum líkindum sjá norska landsliðið tryggja sér sæti á HM á næsta ári, en Ítalir þurfa að vinna leikinn með níu mörkum til að hrifsa efsta sætið af þeim norsku.
Åge stýrði íslenska landsliðinu frá apríl 2023 til nóvembers 2024.