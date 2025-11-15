Dásamar Heimi: „Herferðin gegn honum skammarleg“

Heimir Hallgrímsson á skilið nýjan samning að mati dálkahöfundarins Pat Dolan í pistli hans í Irish Mirror.
Dolan fer um víðan völl í grein sinni og hælir íslenska þjálfaranum í hástert.
„Þetta var stórkostleg frammistaða og sannarlega eftirminnilegur sigur gegn Portúgal. Fimmtudagskvöldið var tilefni til að fagna kurteisi, greind og hæfileikum Heimis Hallgrímssonar.
Hann er ekki bara einn af góðu strákunum, hann er einn af stóru strákunum. Samt fer hann í „bikarúrslitaleikinn“ gegn Ungverjalandi á sunnudaginn vitandi að þetta gæti verið síðasti leikur hans sem landsliðsþjálfari Írlands.
Er það sanngjarnt?“ spyr Dolan.
„Herferðin gegn Heimi og hvernig hann hefur verið móðgaður, að mála hann sem einhvers konar „vafasaman tannlækni“. Þessi herferð hefur ekki bara verið ósanngjörn, hún hefur verið skammarleg.
Sambandið þarf ekki aðeins að veita Heimi viðurkenningu, heldur þarf það að umbuna honum ríkulega með nýjum samningi. Á fimmtudag trúði enginn að við gætum sigrað Portúgal, hvað þá að gera það örugglega.
Portúgal er í fimmta sæti á heimslista FIFA. Heimir skákaði þjálfara Portúgals, Roberto Martinez, í öllum taktískum skilningi.
Martinez hélt því fram að allt hefði gengið upp fyrir Írland. Hann þénar 4 milljónir evra á ári fyrir að stjórna stórstjörnum Portúgals. Heimir fær 600.000 evrur fyrir að stjórna liði sem var í henglum fyrir 16 mánuðum.
Stephen Kenny (fyrrverandi stjóri írska liðsins) var óheppinn í jafnteflinu við Frakkland og Holland. Hann endaði í fjórða sæti, sjö stigum á eftir Grikklandi í þriðja sæti, og tapaði öllum leikjum nema tveimur gegn Gíbraltar.“
„Leitin að knattspyrnustjóra sem fylgdi í kjölfarið leiddi í ljós mikla veikleika hjá írska knattspyrnusambandinu. Hvenær munum við vakna til vitundar um þá staðreynd að Heimir er ekki vandamálið, hann er lausnin.
Sumir gagnrýnendur líta á heiðarleika hans og auðmýkt sem veikleika. Það er ekki veikleiki, það er styrkleiki.
Allir írsku leikmennirnir lögðu sig fram á fimmtudaginn vegna þess að þeir elska ekki bara landið sitt, heldur einnig þjálfarann sinn. Talaðu við leikmennina og þeir munu segja þér hversu vandlega hann undirbýr liðið.
Sumir þjálfarar kvarta yfir takmörkuðum tíma í landsliðsgluggum. Heimir notar hverja mínútu til að setja saman skýrar, skynsamlegar áætlanir byggðar á mikilli vinnu, skipulagningu, samheldni og liðsheild.
Írsku áhorfendurnir voru stórkostlegir og portúgölsku stjörnurnar tóku eftir stemningunni. Írska liðið, undir forystu Heimis, var tilbúið í bardagann og Portúgalar hrundu.
Þetta var ekki heppni, þetta var taktísk snilld.“
Írar mæta Ungverjum á morgun kl. 14:00 og geta tryggt sér umspilsæti með sigri, Ungverjum dugar hins vegar jafntefli til að halda 2. sætinu.
„Verkefnið gegn Ungverjalandi er ærið, en Heimir hefur gefið Írlandi von sem er sjaldgæft. Ungverjaland er sigurstranglegt á heimavelli, en Írland er nú í stöðu sem margir töldu ómögulega,“ segir Dolan.
„Írska knattspyrnusambandið hefur hins vegar skilið Heimi eftir. Í gær hefði liðið átt að fara um borð í flugvél til Búdapest og óska honum til hamingju með nýjan samning. Í staðinn heldur óstjórnin áfram.
Heimir Hallgrímsson verður kannski aldrei besti þjálfari í heimi eða mun þjálfa bestu leikmennina. En hvað varðar heiðarleika, hollustu og hreinskilni, þá er hann frábær. Írland þarf að meta það.
Hann á skilið nýjan samning, ekki bara vegna leiksins á fimmtudagskvöldið, heldur vegna þess að hann er, í alla staði, toppmaður. Einn daginn dreymir okkur öll um að segja það sama um knattspyrnusambandið,“ segir Pat Dolan að lokum í grein sinni.