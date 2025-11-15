Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.11.2025 | 21:48 | Uppfært 23:18

Enn eitt afhroð Svía

Johan Manzambi skoraði fjórða mark Sviss.
Johan Manzambi skoraði fjórða mark Sviss. AFP/Fabrice Coffrini

Sviss er gott sem komið á HM karla í fótbolta sem fram fer í Norður-Ameríku næsta sumar eftir stórsigur á Svíþjóð, 4:1, í Genf í kvöld. 

Sviss er í toppsæti riðilsins með 13 stig en Kósovó, sem vann Slóveníu 2:0 á útivelli, er í öðru með 10. Liðin mætast í síðasta leik í Kósovó en þar þurfa heimamenn að vinna með sex mörkum til að komast upp fyrir Sviss. Kósovó tryggði sér aftur á móti inn í umspilið. 

Slóvenía er í þriðja sæti með þrjú stig og Svíþjóð neðst með aðeins eitt. En Svíar eru eftir sem áður nær öruggir um að komast í umspilið fyrir HM í gegnum Þjóðadeildina.

Breel Embolo, Granit Xhaka, Dan Ndoye og Johan Manzambi skoruðu mörk Sviss en Benjamin Nygren skoraði mark Svíþjóðar. 

mbl.is
