Enn eitt afhroð Svía

Sviss er gott sem komið á HM karla í fótbolta sem fram fer í Norður-Ameríku næsta sumar eftir stórsigur á Svíþjóð, 4:1, í Genf í kvöld.
Sviss er í toppsæti riðilsins með 13 stig en Kósovó, sem vann Slóveníu 2:0 á útivelli, er í öðru með 10. Liðin mætast í síðasta leik í Kósovó en þar þurfa heimamenn að vinna með sex mörkum til að komast upp fyrir Sviss. Kósovó tryggði sér aftur á móti inn í umspilið.
Slóvenía er í þriðja sæti með þrjú stig og Svíþjóð neðst með aðeins eitt. En Svíar eru eftir sem áður nær öruggir um að komast í umspilið fyrir HM í gegnum Þjóðadeildina.
Breel Embolo, Granit Xhaka, Dan Ndoye og Johan Manzambi skoruðu mörk Sviss en Benjamin Nygren skoraði mark Svíþjóðar.