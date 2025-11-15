Fær lítinn frið í Napólíborg

Rasmus Højlund, landsliðsframherji Dana í fótbolta, sem gekk til liðs við ítalska félagið Napólí á láni frá enska úrvaldsdeildarliðinu Manchester United, var í skemmtilegu viðtali við danska netmiðilinn BT.
„Aðdáendahópurinn í Napólí er mjög stór. Það er því erfitt að ganga um göturnar án þess að vera í hettupeysu eða með húfu.“
Hann á erfitt með að ganga um götur borgarinnar án þess að vera stoppaður af æstum aðdáendum.
Auðvitað er það frábært að finna fyrir þessum stuðningi og það er mikill heiður, en stundum langar mann bara að geta gengið einn með hundinn sinn. Það er í raun ekki mikið næði,“ sagði Højlund.
Af sömu ástæðu hefur Daninn einnig kosið að setjast að langt frá miðbænum, eins og margir af liðsfélögum hans.
„Ég hef ekki verið mikið í sviðsljósinu og reyni að forðast athyglina. Ég bý aðeins fyrir utan borgina og mér líður vel á svæði með sumum af hinum leikmönnunum.
„Ég nýt tímans með liðsfélögum mínum, en við erum saman í nokkra klukkutíma á dag og stundum er bara gott að vera einn.“
Daninn býr einnig með kærustu sinni og hundi í ítölsku borginni.
„Við eyðum mestum tíma með hundinum. Ég hef alltaf viljað eiga hund og hann hefur bara gefið mér svo mikla gleði í lífinu. Hann tekur mikla orku, en ég eyði líka miklum tíma í að ganga með hann og leika mér,“ sagði hann að lokum.