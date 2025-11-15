Kasper Schmeichel, markvörður danska liðsins í fótbolta, getur jafnað met föður síns Peter Schmeichel sem hélt 60 sinnum hreinu fyrir danska landsliðið. Kasper er kominn með 59 landsleiki án þess að fá á sig mark.
Peter Schmeichel er einn þekktasti markvörður knattspyrnusögunnar og lék lengst af með enska stórliðinu Manchester United. Schmeichel var í Evrópumeistaraliði Dana árið 1992.
Sonurinn Kasper sem er 39 ára gamall, spilar nú með Glasgow Celtic í Skotlandi en var í Englandsmeistaraliði Leicester árið 2016.
„Ég var ekki meðvitaður um þetta. En hversu marga leiki vann hann með landsliðinu. Ég er spenntari fyrir þeirri tölfræði, sagði Kasper Schmeichel.
Peter Schmeichel var 64 sinnum í sigurliði Dana í 129 landsleikjum og Kasper þarf fjóra sigurleiki til að jafna það met.
Danir mæta Hvít-Rússum í kvöld á heimavelli og Skotum á útivelli á þriðjudag.
Kasper mun að öllum líkindum standa í markinu í leikjunum tveimur. Hann hefur spilað 118 landsleiki og nálgast því föður sinn óðfluga.
Samanlagt eiga feðgarnir því 247 landsleiki fyrir danska landsliðið í fótbolta.