Hættur hjá AB - Fannar Berg tekur við

Jóhannes Karl Guðjónsson er hættur sem þjálfari danska fótboltaliðsins AB eftir eitt og hálft ár í starfi.
Það er vefsíðan fótbolti.net sem greinir frá.
Í tilkynningu frá danska félaginu segir að hann sé að hætta vegna fjölskylduástæðna og eru honum þökkuð fyrir vel unnin störf.
Lið AB er á toppnum í dönsku C-deildinni með 36 stig eftir 16 leiki og er með fimm stiga forskot á Næstved sem á einn leik til góða.
Fannar Berg Gunnólfsson, sem var aðstoðarmaður Jóa Kalla, er nýr aðalþjálfari AB. Fannar Berg var einnig aðstoðarþjálfari Jóhannesar Karls hjá ÍA árin 2020 og 2021.
Ítrekað hefur verið greint frá því í fjölmiðlum að Jóhannes Karl muni taka við karlaliði FH, en FH-ingar hafa enn ekki tilkynnt um ráðningu á nýjum þjálfara, en gera má ráð fyrir að það verði gert á næstu dögum.