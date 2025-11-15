Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.11.2025 | 13:30

Leikur áfram með Njarðvík

Arnleifur Hjörleifsson í búningi ÍA.
Arnleifur Hjörleifsson í búningi ÍA. Ljósmynd/Kristín Hallgrímsdóttir

Knattspyrnumaðurinn Arnleifur Hjörleifsson hefur skrifað undir tveggja ára samning við Njarðvík og kemur hann til félagsins frá ÍA. 

Arnleifur er 25 ára vinstri bakvörður sem lék á láni hjá Njarðvík í Lengjudeildinni á liðnu tímabili frá ÍA, en samningi Arnleifs við ÍA var rift á dögunum.

Úr tilkynningu frá knattspyrnudeild Njarðvíkur í gærkvöldi:

„Knattspyrnudeild Njarðvíkur og Arnleifur Hjörleifsson hafa gert með sér samning þess efnis að Arnleifur leiki með Njarðvíkurliðinu út leiktíðina 2027.

Arnleifur lék með Njarðvíkurliðinu á síðustu leiktíð, þá á láni frá ÍA, en nú gengur hann alfarið til liðs við okkur.

Arnleifur sem er vinstri bakvörður fæddur árið 2000 átti frábært tímabil í fyrra með okkur og var m.a. valinn í lið ársins í Lengjudeildinni hjá fotbolti.net.

Arnleifur kemur upprunalega frá Ólafsvík en hefur leikið með Kára, Kórdrengjum og ÍA ásamt Njarðvík á síðustu leiktíð eins og áður sagði.

Þrátt fyrir að vera aðeins 25 ára gamall þá er Arnleifur kominn með 192 meistaraflokksleiki á vegum KSÍ, og með 16 mörk í þeim. Af 192 leikjum Arnleifs hafa 28 þeirra komið í Njarðvíkurbúningnum, og hlökkum við til þess að sjá hann í grænu treyjunni enn á ný.“

