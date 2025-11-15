Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.11.2025 | 13:50 | Uppfært 16:01

María nýliði ársins hjá Linköping

María Catharína Ólafsdóttir Grós.
María Catharína Ólafsdóttir Grós. Ljósmynd/Lingköping

María Catharína Ólafsdóttir Gros var valin nýliði ársins hjá sænska félaginu Linköping. 

María Catharína fékk verðlaunin afhent fyrir leik Linköping gegn Kristianstad á mánudag, en það er vefsíðan Íslendingavaktin sem greindi frá.

Leiknum lauk með 2:2 jafntefli Linköping þar sem María skoraði og lagði upp mark.

María Catharína fékk afhentan blómvönd frá félaginu og ávísun að andvirði rúmlega 130 þúsund íslenskra króna.

María er markahæst í lið Linköping í ár með sjö mörk og þrjár stoðsendingar í 25 leikjum. Hún hefur átt mjög gott tímabil þrátt fyrir að félagið sé fallið úr sænsku úrvalsdeildinni.

Hún er 22 ára gömul og var valinn í A-landslið Íslands í fyrsta sinn í haust. Hún lék áður með Celtic í Skotlandi, Fortuna Sittard í Hollandi og Þór/KA í Bestu deildinni á Íslandi.

Linköping mætir Rosengård á útivelli í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar á morgun.

mbl.is
