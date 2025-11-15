Ótrúleg ástríða í Tyrklandi

Norski knattspyrnuþjálfarinn Ole Gunnar Solskjær, fyrrverandi stjóri Manchester United á Englandi, fór yfir tíma sinn í Tyrklandi í hlaðvarpsþætti á dögunum.
Solskjær var rekinn frá tyrkneska félaginu Besiktas í lok ágúst eftir aðeins sjö mánuði í starfi.
„Þetta var frábær reynsla. Tyrkirnir eru svo ástríðufullir, bæði til hins betra og verra. Að búa í Istanbúl var frábært og fólkið frábært.
Ég var líklega ekki rétti maðurinn fyrir þá til að ná stöðugleika, ég reyndi en það gekk ekki upp.
Ég er rólyndismaður og fer hvorki of hátt upp eða of langt niður. Það er andstæðan við Tyrkina og ég vonaði að ég næði þeim á mitt band. Þeir voru svo ótrúlega ástríðufullir.
Ef þú tapaðir þá var það dauði og ef þú vannst, þá var partý.
En ég entist lengur í starfi, en fimm eða sex fyrirrennarar mínir. Ég minnist ótrúlegs andrúmslofts á vellinum og þegar vel gekk var það magnað.
En þegar við féllum úr leik í sambandsdeild Evrópu var þetta búið hjá mér.“
Norðmaðurinn býr nú í Manchester borg á Englandi og vinnur fyrir UEFA, Evrópska knattspyrnusambandið og er opinn fyrir því að fara aftur í þjálfun liðs.