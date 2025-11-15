Skotar og Danir mætast í úrslitaleik

Skotland og Danmörk munu mætast í sannkölluðum úrslitaleik um beint þátttökusæti á HM karla í fótbolta næstkomandi þriðjudagskvöld á Hampden Park í Glasgow.
Danmörk og Hvíta-Rússland gerðu jafntefli, 2:2, á Parken í Kaupmannahöfn í kvöld. Sigur hefði komið Dönum í mjög góða stöðu en danska liðið er í efsta sæti með ellefu stig og Skotland í öðru með tíu. Búlgaría er neðst með eitt.
Mikkel Damsgaard og Gustav Isaksen skoruðu mörk Danmerkur en Valeri Gromyko og Nikita Demchenko skoruðu mörk Hvíta-Rússlands.
Grikkland vann þá Skotland, 3:2, í æsispennandi leik í Grikklandi.
Grikkir eru með sex stig í þriðja sæti en getur ekki náð Skotlandi eða Danmörku.
Anastasios Bakasetas, Konstantions Karetsas og Christos Tzolis komu Grikklandi í 3:0 en Ben Doak og Ryan Christie minnkuðu muninn fyrir Skotland, 3:2, sem var staðan síðustu 20 mínúturnar.