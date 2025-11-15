Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.11.2025 | 21:58

Skotar og Danir mætast í úrslitaleik

Andrew Robertson fyrirliði Skota þakkar stuðningsmönnum fyrir stuðninginn.
Andrew Robertson fyrirliði Skota þakkar stuðningsmönnum fyrir stuðninginn. AFP/Angelos Tzortzinis

Skotland og Danmörk munu mætast í sannkölluðum úrslitaleik um beint þátttökusæti á HM karla í fótbolta næstkomandi þriðjudagskvöld á Hampden Park í Glasgow. 

Danmörk og Hvíta-Rússland gerðu jafntefli, 2:2, á Parken í Kaupmannahöfn í kvöld. Sigur hefði komið Dönum í mjög góða stöðu en danska liðið er í efsta sæti með ellefu stig og Skotland í öðru með tíu. Búlgaría er neðst með eitt. 

Mikkel Damsgaard og Gustav Isaksen skoruðu mörk Danmerkur en Valeri Gromyko og Nikita Demchenko skoruðu mörk Hvíta-Rússlands. 

Grikkland vann þá Skotland, 3:2, í æsispennandi leik í Grikklandi. 

Grikkir eru með sex stig í þriðja sæti en getur ekki náð Skotlandi eða Danmörku. 

Anastasios Bakasetas, Konstantions Karetsas og Christos Tzolis komu Grikklandi í 3:0 en Ben Doak og Ryan Christie minnkuðu muninn fyrir Skotland, 3:2, sem var staðan síðustu 20 mínúturnar. 

