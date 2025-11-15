Íþróttir | Fótbolti | mbl | 15.11.2025 | 19:08

Spánverjar gott sem komnir á HM

Mikel Oyarzabal var í stuði hjá Spáni.
Evrópumeistarar Spánar eru gott sem komnir á heimsmeistaramót karla sem fram fer í Norður-Ameríku næsta sumar. 

Spánverjar unnu öruggan sigur á Georgíu, 4:0, í undankeppninni í Georgíu í kvöld. Spánn er í toppsæti riðilsins með 15 stig en Tyrkland, sem vann Búlgaríu 2:0, er í öðru sæti með 12 stig. Liðin mætast í síðustu umferð riðilsins á Spáni en Tyrkland þarf að vinna 8:0 til að tryggja sér efsta sætið. 

Mikel Oyarzabal skoraði tvö mörk fyrir Spán en hin mörkin skoruðu Martin Zubimendi og Ferran Torres. 

