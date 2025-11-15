Spánverjar gott sem komnir á HM

Evrópumeistarar Spánar eru gott sem komnir á heimsmeistaramót karla sem fram fer í Norður-Ameríku næsta sumar.
Spánverjar unnu öruggan sigur á Georgíu, 4:0, í undankeppninni í Georgíu í kvöld. Spánn er í toppsæti riðilsins með 15 stig en Tyrkland, sem vann Búlgaríu 2:0, er í öðru sæti með 12 stig. Liðin mætast í síðustu umferð riðilsins á Spáni en Tyrkland þarf að vinna 8:0 til að tryggja sér efsta sætið.
Mikel Oyarzabal skoraði tvö mörk fyrir Spán en hin mörkin skoruðu Martin Zubimendi og Ferran Torres.