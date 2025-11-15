„Þarf að breyta kerfinu í Evrópu“

Gennaro Gattuso, landsliðsþjálfari karlalandsliðs Ítalíu í knattspyrnu, kallar eftir breyttu fyrirkomulagi í undankeppni HM.
Ítalir þurfa að vinna Noreg með níu marka mun á morgun til þess að forðast umspilið í undankeppni HM.
Ítalir unnu sinn sjötta sigur í sjö leikjum í I-riðli á fimmtudaginn þegar þeir unnu Moldóvu 2:0 og eru í öðru sæti riðilsins.
Norðmenn eru efstir í riðlinum með 21 stig og hafa unnið alla sjö leikina, þar á meðal 3:0 sigur á Ítölum.
Frábær markatala Norðmanna þýðir að Ítalía verður að vinna Norðmenn með níu mörkum í Mílanó til að komast á HM 2026.
Ítalía, sem er í níunda sæti á heimslista FIFA, missti af tveimur heimsmeistaramótum í röð árin 2018 og 2022 eftir tap í umspili fyrst gegn Svíþjóð og síðar gegn Norður-Makedóníu.
48 lið munu etja kappi í lokakeppni HM og er Evrópu úthlutað 16 sætum. Gattuso lét hafa eftir sér að breytingar væru nauðsynlegar til að tryggja sanngirni í ferlinu.
„Þegar ég spilaði fóru bestu liðin í öðru sæti í riðlinum beint á HM, en nú hafa reglurnar breyst,“ sagði Gattuso.
„Til að breyta reglunum aftur þarf að segja þeim sem skipuleggja þessi mót frá því. Sex sigrar hjá okkur er ekki nóg. Þú þarft að spyrja þá sem skipuleggja riðlana og reglurnar af hverju það er.
Árin 1990 og 1994 voru tvö afrísk lið (þrjú lið komust reyndar áfram árið 1994), en nú eru þau orðin níu.
Ef við lítum á Suður-Ameríku, þar sem sex af hverjum tíu liðum fara beint á HM og sjöunda liðið fer í úrslitakeppni við lið frá Eyjaálfu, það hryggir mig og eru vonbrigði. Kerfið þarf að breytast í Evrópu,“ sagði Gennaro Gattuso.