Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 15.11.2025 | 8:00

Yngsti markaskorari Íslands stefnir hátt

Viktor Bjarki Daðason í leiknum gegn Borussia Dortmund.
Viktor Bjarki Daðason í leiknum gegn Borussia Dortmund. AFP/Liselotte Sabroe
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason hefur svo sannarlega skotist hratt upp á stjörnuhimininn en hann er samningsbundinn Danmerkurmeisturum FC Köbenhavn í Kaupmannahöfn.

Framherjinn, sem er einungis 17 ára gamall, varð á dögunum yngsti Íslendingurinn til þess að skora í Meistaradeildinni en það gerði hann í 4:2-tapi gegn Borussia Dortmund í 3. umferð keppninnar á Parken í Kaupmannahöfn.

Hefur ekki heyrt í Arnari Gunnlaugssyni
Frétt af mbl.is

Hefur ekki heyrt í Arnari Gunnlaugssyni

Hann er jafnframt þriðji yngsti markaskorarinn í sögu keppninnar en hann var 17 ára og 113 daga gamall þegar hann skallaði boltann í netið gegn Dortmund.

Ætlar sér stóra hluti

Þrátt fyrir að vera einungis 17 ára gamall er Viktor með háleit framtíðarmarkmið.

„Draumurinn er auðvitað spila í einhverri ef fimm sterkustu deildum Evrópu, á einhverjum tímapunkti á ferlinum. Ég er samt mjög rólegur yfir þessu öllu saman og núna er markmiðið fyrst og fremst að brjóta sér leið inn í byrjunarliðið hérna og spila alla leiki.

Ég er tilbúinn að leggja á mig þá alla þá vinnu sem ég þarf til þess að ná sem lengst og að spila fyrir stórlið í sterkustu deildum Evrópu er klárlega draumur,“ sagði Viktor í samtali við Morgunblaðið.

Ítarlegt viðtal við Viktor Bjarka má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins laugardaginn 1. nóvember eða með því að smella hér.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Sýnir að engin mörk eru virt Sprakk í meltingarveginum á leið til Íslands Vitinn er fallinn Telur kröfu í auglýsingu á Starfatorgi umdeilda
Fleira áhugavert
Myrkur ríkir í miðborg Reykjavíkur Telur kröfu í auglýsingu á Starfatorgi umdeilda Sprakk í meltingarveginum á leið til Íslands Vitinn er fallinn