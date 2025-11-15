Yngsti markaskorari Íslands stefnir hátt

Knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason hefur svo sannarlega skotist hratt upp á stjörnuhimininn en hann er samningsbundinn Danmerkurmeisturum FC Köbenhavn í Kaupmannahöfn.
Framherjinn, sem er einungis 17 ára gamall, varð á dögunum yngsti Íslendingurinn til þess að skora í Meistaradeildinni en það gerði hann í 4:2-tapi gegn Borussia Dortmund í 3. umferð keppninnar á Parken í Kaupmannahöfn.
Hann er jafnframt þriðji yngsti markaskorarinn í sögu keppninnar en hann var 17 ára og 113 daga gamall þegar hann skallaði boltann í netið gegn Dortmund.
Þrátt fyrir að vera einungis 17 ára gamall er Viktor með háleit framtíðarmarkmið.
„Draumurinn er auðvitað spila í einhverri ef fimm sterkustu deildum Evrópu, á einhverjum tímapunkti á ferlinum. Ég er samt mjög rólegur yfir þessu öllu saman og núna er markmiðið fyrst og fremst að brjóta sér leið inn í byrjunarliðið hérna og spila alla leiki.
Ég er tilbúinn að leggja á mig þá alla þá vinnu sem ég þarf til þess að ná sem lengst og að spila fyrir stórlið í sterkustu deildum Evrópu er klárlega draumur,“ sagði Viktor í samtali við Morgunblaðið.
