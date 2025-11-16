100 mörk myndu ekki duga til

Harry Kane hefur farið hamförum í fyrstu tíu leikjum sínum með Bayern Munchen á tímabilinu í 1. deild karla í þýska fótboltanum.
Kane hefur skorað þrettán mörk og lagt upp þrjú í tíu leikjum Bayern sem er taplaust á toppi deildarinnar.
Hann segir mörk ekki nóg til þess að vinna Ballon d'Or, Gullboltann, en til þess að vinna þau verðlaun þarf liðið sem hann er að spila með að ná árangri.
„Ég gæti skorað hundrað mörk en ef ég vinn ekki Meistaradeild Evrópu eða HM þá er ég ekki að fara að vinna Ballon d'Or verðlaunin.
Það sama á við um Erling Haaland og alla leikmenn, ef liðið þitt fær ekki titil þá færð þú ekki einstaklingsverðlaun,“ sagði Harry Kane en Bayern Munchen byrjar þetta ttímabil mjög vel og á fína möguleika í Meistaradeildinni.
„Það lítur út fyrir að við séum eitt af sigurstranglegustu liðunum í Meistaradeildinni, það er alveg á hreinu. Þannig að það eykur kannski líkurnar aðeins fyrir mig. Sama með enska landsliðið. Ég held að við förum inn í mótið (HM) sem eitt af sigurstranglegustu liðunum.“