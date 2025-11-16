Allt undir hjá Heimi, staðan er 2:2

Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.11.2025 | 14:45 | Uppfært 15:46

Írski Finn Azaz gegn Andras Schafer.
Írski Finn Azaz gegn Andras Schafer. AFP/Attila Kisbenedek

Ungverjaland og Írland mætast í hreinum úrslitaleik í K-riðli í undankeppni HM karla í knattspyrnu um sæti í umspilinu.

Ungverjaland komst yfir eftir aðeins þrjár mínútur en Liverpool-mennirnir Dominik Szoboszlai og Milos Kerkez tóku þríhyrning áður en Szoboszlai sendi boltann á Daniel Lukacs sem skoraði af stuttu færi, staðan þá 1:0.

Barnabas Varga #19 að fagna fyrsta marki Ungverjalands.
Barnabas Varga #19 að fagna fyrsta marki Ungverjalands. AFP/Attila Kisbenedek

 Tólf mínútum síðar jafnaði Troy Parrott metin fyrir Írland af vítapunktinum. Attila Szalai braut á Chiedozie Ogbene í teignum og Írar fengu vítaspyrnu eftir VAR-skoðun.

 Á 37. mínútu skoraði Barnabas Varga annað mark Ungverjalands með glæsilegu skoti. Milos Kerkez kom með flotta fyrirgjöf sem fór á d-bogann, Varga var mættur þangað, tók boltann á kassann og negldi honum á lofti í samskeytin. Varnarmenn írska liðsins voru allt of lengi að átta sig og hefðu líklegast átt að gera betur.

Barnabas Varga að fagna markinu sínu.
Barnabas Varga að fagna markinu sínu. AFP/Attila Kisbenedek

Staðan var 2:1 í hálfleik.

Á 57. mínútu setti Adam Idah boltann yfir Denes Dibusz í marki Ungverja og í netið en hann var rangstæður svo markið taldi ekki.

Á 80. mínútu skoraði Troy Parrott annað mark Írlands 

