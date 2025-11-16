Ekki áfram í Garðabænum

Enski knattspyrnumaðurinn Steven Caulker og Stjarnan hafa komist að samkomulagi um starfslok. Caulker gekk til liðs við Stjörnuna í lok júní.
Hann spilaði 11 deildarleiki fyrir Stjörnuna á liðnu tímabili og var spilandi aðstoðarþjálfari. Stjarnan endaði í 3. sæti Bestu deildar karla og tryggði sér þar með Evrópusæti á næstu leikíð.
Caulker er 33 ára miðvörður sem hefur komið víða við á ferlinum og lék til að mynda með Liverpool, Tottenham Hotspur, Swansea City, Cardiff City og Southampton í ensku úrvalsdeildinni.
Alls lék hann 123 leiki í úrvalsdeildinni en hefur undanfarin ár leikið með nokkrum liðum í Tyrklandi auk þess að koma við í Skotlandi og á Spáni.
Caulker er landsliðsmaður Síerra Leóne en lék einnig einn A-landsleik fyrir England, vináttulandsleik gegn Svíþjóð, og skoraði í honum. Þá lék hann með liði Stóra-Bretlands á Ólympíuleikunum í Lundúnum sumarið 2012
Í tilkynningu Stjörnunnar segir:
„Stjarnan og Caulker hafa komist að samkomulagi um að slíta samningi hans við félagið, bæði sem leikmaður og þjálfari.
Caulker gekk til liðs við Stjörnuna í byrjun júní og hafði strax veruleg áhrif á liðið. Koma hans var stór þáttur í því að liðið tók við sér á lokasprettinum og tryggði sér að lokum Evrópusæti.
Á skömmum tíma hafði Caulker jákvæð og fagleg áhrif á leikmenn bæði innan sem utan vallar. Hann er einn þekktasti leikmaður sem hefur spilað á Íslandi og hefur reynsla hans og nærvera verið liðinu dýrmæt.
Stjarnan þakkar Steven Caulker innilega fyrir framlag hans og óskar honum velfarnaðar í komandi verkefnum."