Heimir spurður út í sigur Íslands gegn Englandi

Heimir Hallgrímsson stýrði írska landsliðinu í knattspyrnu til sigurs gegn Ungverjalandi í undankeppni HM karla í knattspyrnu í dag. Lokatölur voru 3:2 fyrir Írlandi og liðið fer í umspil á HM.
„Þetta var skrítinn leikur. Mér fannst við stressaðir í byrjun, áttum í erfiðleikum með hreyfingarnar hjá þeim og vorum ekki nógu grimmir. Svo bara, eftir plani, gáfum við allt í þetta og hentum þremur sóknarmönnum inn.
Guð minn góður. Þessir strákar eiga skilið það sem gerist núna, til hamingju Írland að eiga þessa stráka,“ sagði Heimir eftir leikinn.
„Þú komst heimalandi þínu, Íslandi, á HM og vannst England þar en þessi leikur var kannski líka sérstakur fyrir þig,“ spurði blaðamaður Heimi en hann var þjálfari landsliðsins á HM 2016 ásamt Lars Lagerback.
„Þetta var ekki sérstakur fótboltaleikur en það var fyndið hvernig þetta spilaðist. Þeir sóuðu tímanum og höfðu svo ekki tíma til að jafna í lokin. Mér er sama hvort við skorum á lokamínútunni, þá er bara erfiðara að jafna,“ svaraði Heimir.