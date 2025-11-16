Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.11.2025 | 16:05

Lærisveinar Heimis í umspil eftir ótrúlega dramatík

Troy Parrott að fagna öðru jöfnunarmarki sínu í dag. Hann …
Troy Parrott að fagna öðru jöfnunarmarki sínu í dag. Hann skoraði öll mörk Írlands. AFP/Attila Kisbenedek

Heimir Hallgrímsson stýrði írska karlalandsliðinu til sigurs gegn Ungverjalandi sem tryggði Írum sæti í umspili Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu árið 2026.

Ungverjalandi dugði jafntefli en Írland þurfti sigur fyrir sæti í umspilinu og lokatölur voru 3:2 fyrir Írlandi. Írland lenti í öðru sæti F-riðils og Ungverjaland í þriðja sæti.

Ungverjaland komst yfir eftir aðeins þrjár mínútur en Liverpool-mennirnir Dominik Szoboszlai og Milos Kerkez tóku þríhyrning áður en Szoboszlai sendi boltann á Daniel Lukacs sem skoraði af stuttu færi, staðan þá 1:0.

Barnabas Varga #19 að fagna fyrsta marki Ungverjalands.
Barnabas Varga #19 að fagna fyrsta marki Ungverjalands. AFP/Attila Kisbenedek

 Tólf mínútum síðar jafnaði Troy Parrott metin fyrir Írland af vítapunktinum. Attila Szalai braut á Chiedozie Ogbene í teignum og Írar fengu vítaspyrnu eftir VAR-skoðun.

 Á 37. mínútu skoraði Barnabas Varga annað mark Ungverjalands með glæsilegu skoti. Milos Kerkez kom með flotta fyrirgjöf sem fór á d-bogann, Varga var mættur þangað, tók boltann á kassann og negldi honum á lofti í samskeytin. Varnarmenn írska liðsins voru allt of lengi að átta sig og hefðu líklegast átt að gera betur.

Barnabas Varga að fagna markinu sínu.
Barnabas Varga að fagna markinu sínu. AFP/Attila Kisbenedek

Staðan var 2:1 í hálfleik.

Á 57. mínútu setti Adam Idah boltann yfir Denes Dibusz í marki Ungverja og í netið en hann var rangstæður svo markið taldi ekki.

Á 80. mínútu jafnaði Troy Parrott aftur metin fyrir Írland en Finn Azaz kom með sendingu yfir vörn Ungverjalands á Parrott sem vippaði boltanum yfir Dénes Dibusz og í markið.

Parrott fullkomnaði þrennuna á sjöttu mínútu uppbótartímans en hann var grimmmur í teignum og potaði boltanum í netið af stuttu færi.

Svona er staðan fyrir HM og umspilið
Frétt af mbl.is

Svona er staðan fyrir HM og umspilið
Írski Finn Azaz gegn Andras Schafer.
Írski Finn Azaz gegn Andras Schafer. AFP/Attila Kisbenedek
mbl.is
Fleira áhugavert
Sýnir að engin mörk eru virt Sprakk í meltingarveginum á leið til Íslands Þetta var eins og sýrudraumur Vissi ekki af samningnum við fyrirtækið
Fleira áhugavert
Eðlilegast að endurhanna húsnæðið Kynnir nýja bandaríska hernaðaraðgerð Sprakk í meltingarveginum á leið til Íslands Við skildum allt sem þær sögðu