Lærisveinar Heimis í umspil eftir ótrúlega dramatík

Heimir Hallgrímsson stýrði írska karlalandsliðinu til sigurs gegn Ungverjalandi sem tryggði Írum sæti í umspili Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu árið 2026.
Ungverjalandi dugði jafntefli en Írland þurfti sigur fyrir sæti í umspilinu og lokatölur voru 3:2 fyrir Írlandi. Írland lenti í öðru sæti F-riðils og Ungverjaland í þriðja sæti.
Ungverjaland komst yfir eftir aðeins þrjár mínútur en Liverpool-mennirnir Dominik Szoboszlai og Milos Kerkez tóku þríhyrning áður en Szoboszlai sendi boltann á Daniel Lukacs sem skoraði af stuttu færi, staðan þá 1:0.
Tólf mínútum síðar jafnaði Troy Parrott metin fyrir Írland af vítapunktinum. Attila Szalai braut á Chiedozie Ogbene í teignum og Írar fengu vítaspyrnu eftir VAR-skoðun.
Á 37. mínútu skoraði Barnabas Varga annað mark Ungverjalands með glæsilegu skoti. Milos Kerkez kom með flotta fyrirgjöf sem fór á d-bogann, Varga var mættur þangað, tók boltann á kassann og negldi honum á lofti í samskeytin. Varnarmenn írska liðsins voru allt of lengi að átta sig og hefðu líklegast átt að gera betur.
Staðan var 2:1 í hálfleik.
Á 57. mínútu setti Adam Idah boltann yfir Denes Dibusz í marki Ungverja og í netið en hann var rangstæður svo markið taldi ekki.
Á 80. mínútu jafnaði Troy Parrott aftur metin fyrir Írland en Finn Azaz kom með sendingu yfir vörn Ungverjalands á Parrott sem vippaði boltanum yfir Dénes Dibusz og í markið.
Parrott fullkomnaði þrennuna á sjöttu mínútu uppbótartímans en hann var grimmmur í teignum og potaði boltanum í netið af stuttu færi.