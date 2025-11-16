Myndskeið: Dramatískt sigurmark Íra

Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í írska karlalandsliðinu unnu ótrúlegan 3:2 sigur gegn Ungverjalandi sem tryggði Írum sæti í umspili undankeppni HM 2026 í knattspyrnu.
Ungverjalandi dugði jafntefli en Írland þurfti sigur fyrir sæti í umspilinu og lokatölur voru 3:2 fyrir Írlandi. Írland lenti í öðru sæti F-riðils og Ungverjaland í þriðja sæti.
Troy Parrott skoraði sigurmark Íra á sjöttu mínútu uppbótartímans og óhætt að segja að stuðningsmenn írska liðsins hafa tryllst úr gleði. Parrott fullkomnaði þrennuna en hann var grimmmur í teignum og potaði boltanum í netið af stuttu færi.
Sjá má myndskeið af markinu hér fyrir neðan:
90+5mins: 🇭🇺 2-3 🇮🇪— RTÉ Sport (@RTEsport) November 16, 2025
Ireland holds its breath, on the last throw of the dice... Hattrick for Parrott 😮😮😮😮😮😮😮
