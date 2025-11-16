Íþróttir | Fótbolti | mbl | 16.11.2025 | 16:50 | Uppfært 17:52

Myndskeið: Dramatískt sigurmark Íra

Troy Parrott tryggði Írum sæti í umspilinu með ótrúlegu sigurmarki.
Troy Parrott tryggði Írum sæti í umspilinu með ótrúlegu sigurmarki. AFP/Attila Kisbenedek

Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í írska karlalandsliðinu unnu ótrúlegan 3:2 sigur gegn Ungverjalandi sem tryggði Írum sæti í umspili undankeppni HM 2026 í knattspyrnu.

Ungverjalandi dugði jafntefli en Írland þurfti sigur fyrir sæti í umspilinu og lokatölur voru 3:2 fyrir Írlandi. Írland lenti í öðru sæti F-riðils og Ungverjaland í þriðja sæti.

Írar fagna sigrinum í dag.
Írar fagna sigrinum í dag. AFP/ Attila Kisbenedek

Troy Parrott skoraði sigurmark Íra á sjöttu mínútu uppbótartímans og óhætt að segja að stuðningsmenn írska liðsins hafa tryllst úr gleði. Parrott fullkomnaði þrennuna en hann var grimmmur í teignum og potaði boltanum í netið af stuttu færi.

Sjá má myndskeið af markinu hér fyrir neðan:

mbl.is
