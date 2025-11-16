Norðmenn afgreiddu Ítali - Sigrar hjá Englandi og Frakklandi

Norska karlalandsliðið í fótbolta gulltryggði sæti sitt á HM 2026 með öruggum 4:1 útisigri á Ítalíu í kvöld.
Fyrir leikinn var ljóst að Ítalir þyrftu kraftaverk til að hrifsa efsta sætið af Norðmönnum í I-riðli, en Ítalir hefðu þurft að vinna leikinn með níu marka mun.
Francesco Pio Esposito kom Ítölum yfir eftir ellefu mínútna leik og var staðan 1:0 í hálfleik. Norðmenn settu svo í fluggír í síðari hálfleik og skoruðu fjögur mörk.
Fyrsta mark Norðmanna skoraði Antonio Nusa á 63. mínútu og Erling Haaland kom svo Noregi yfir á 78. mínútu. Haaland bætti svo við marki aðeins mínútu síðar og Jørgen Strand Larsen rak smiðshöggið í uppbótartíma.
Norðmenn ljúka undankeppninni með 24 stig og fullt hús stiga en Ítalir enda í 2. sæti I-riðils með 18 stig.
Frakkar unnu 3:1-sigur á Aserbaídsjan á útivelli í D-riðli í kvöld. Aserbaídsjan komst yfir strax á fjórðu mínútu með marki frá Renat Dadasov en Frakkar jöfnuðu metin þrettán mínútum síðar með marki frá Jean-Philippe Mateta.
Maghnes Akliouche kom Frökkum í 2:1 eftir hálftíma leik og sjálfsmark Shahrudin Mahammadaliyev í liði Aserbaídsjan kom svo rétt fyrir lok fyrri hálfleiks og fleiri urðu mörkin ekki.
Tvö mörk frá Harry Kane á 74. og 82. mínútu tryggðu Englendingum 2:0 útisigur gegn Albaníu í K-riðli. Þrátt fyrir tapið fer Albanía í umspilið og endar í 2. sæti riðilsins með 14 stig. Englendingar enda á toppi riðilsins með fullt hús stiga, 24.
Serbar þurftu að sætta sig við þriðja sætið í riðlinum þrátt fyrir 2:1 sigur á Lettum í dag. Þeir enduðu með 13 stig, stigi á eftir Albaníu.