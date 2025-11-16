Portúgal á HM eftir tíu marka leik

Portúgal hefur tryggt sér sæti á Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu árið 2026 eftir 9:1 stórsigur gegn Armeníu í undankeppni HM karla í knattspyrnu í F-riðli í dag.
Portúgal vann riðilinn með 13 stig og Írland sem Heimir Hallgrímsson þjálfar lenti í öðru sæti.
Staðan var 5:1 fyrir Portúgal í hálfleik en Renato Veiga skoraði fyrsta mark Portúgals en á átjándu mínútu skoraði Eduard Spertsyan jöfnunarmark Armeníu.
Á 28. mínútu skoraði Goncalo Ramos og kom Portúgal í 2:1, svo skoraði Joao Neves tvö mörk í röð og Bruno Fernandes skoraði fimmta mark Portúgals af vítapunktinum.
Fernandes skoraði svo aftur á 52. mínútu og fullkomnaði þrennuna með öðru marki úr vítaspyrnu á 72. mínútu.
Neves fullkomnaði sína þrennu á 81. mínútu og Chico Conceicao skoraði svo níunda mark Portúgals í uppbótartíma.