Rosengård hélt sæti sínu

Lokaumferðin í sænsku úrvalsdeild kvenna fór fram í dag og voru nokkrir íslenskir leikmenn í eldlínunni.
Rosengård bjargaði sér frá falli með því að vinna Linköping 3:1 á heimavelli. Ísabella Sara Tryggvadóttir kom inn á sem varamaður í liði Rosengård á 79. mínútu. María Catharina Ólafsdóttir Gros spilaði allan leikinn í liði Linköping sem var fallið fyrir lokaumferðina.
Linköping endaði í 13. og næstneðsta sæti deildarinnar með 16 stig, sjö stigum frá öruggu sæti. Rosengård endaði í 11. sæti með 25 stig.
Norrköping tryggði sér 5. sæti deildarinnar með 46 stig, en liðið vann 2:1 útisigur gegn AIK. Sigdís Eva Bárðardóttir kom inn á sem varamaður á 90. mínútu hjá Norrköping.
Fanney Inga Birkisdóttir fékk tækifæri í byrjunarliði meistaraliðs Häcken í 1:0-sigri en liðið var þegar búið að tryggja sér meistaratitilinn. Fanney Inga var skipt af velli á 83. mínútu.
Kristianstad vann stórsigur 7:1 á Alingsås. Alexandra Jóhansdóttir lék fyrstu 57. mínúturnar, Elísa Lana Sigurjónsdóttir kom inn á sem varamaður á sömu mínútu og lagði upp eitt marka Kristianstad. Kristianstad endaði í 6. sæti deildarinnar með 41 stig.