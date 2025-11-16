Svona er staðan fyrir HM og umspilið

Eftir leiki gærkvöldsins er komin skýrari mynd á stöðuna í undankeppni HM karla í Evrópu. Enn hafa aðeins þrjár þjóðir gulltryggt sér sæti á HM en fjórar til viðbótar eru nánast öruggar með að komast þangað.
Liðin tólf sem enda í öðru sæti fara í umspil ásamt fjórum liðum sem unnu sína riðla í Þjóðadeildinni en komast ekki áfram úr undankeppninni.
Staðan í riðlunum tólf er þessi:
A: Þýskaland og Slóvakía eru bæði með 12 stig og eiga eftir hreinan úrslitaleik þar sem Þjóðverjum nægir jafntefli. Sigurliðið fer á HM og hitt liðið í umspilið.
B: Sviss er með 13 stig og Kósovó 10 fyrir úrslitaleik liðanna í Kósovó, en þar þurfa heimamenn að vinna með sex mörkum. Sviss fer því nær örugglega á HM og Kósovó í umspilið.
C: Danmörk er með 11 stig og Skotland 10 og liðin mætast í úrslitaleik í Glasgow þar sem Dönum nægir jafntefli. Annað liðanna fer á HM og hitt í umspilið.
D: Frakkland með 13 stig er komið á HM en Ísland og Úkraína eru með 7 stig og leika hreinan úrslitaleik um umspilssætið. Íslandi nægir jafntefli.
E: Spánn er með 15 stig og Tyrkland 12 fyrir leik liðanna í Tyrklandi en Tyrkir verða að vinna hann með sjö mörkum til að komast beint á HM. Þeir fara því nær örugglega í umspilið og Spánverjar á HM.
F: Portúgal með 10 stig, Ungverjaland 8 og Írland 7, öll geta farið á HM og öll endað í öðru sæti. Ungverjaland mætir Írlandi og Portúgal mætir Armeníu. Þarna er fyrst og fremst úrslitaleikur milli Ungverjalands og Írlands þar sem sigurliðið gæti hirt HM-sætið ef Portúgal klúðrar leiknum við Armeníu.
G: Holland með 17 stig og Pólland 14. Holland mætir Litháen heima og Pólland sækir Möltu heim. Holland þarf að tapa og Pólland að vinna upp 13 marka mun. Bara formsatriði fyrir Holland að tryggja sig á HM og Pólland fer í umspilið.
H: Austurríki 18 stig og Bosnía 16. Hreinn úrslitaleikur í Austurríki, annað þeirra fer á HM og hitt í umspilið.
I: Noregur 21 stig og Ítalía 18. Mætast í lokaumferðinni en Ítalía þarf 9 marka sigur, annars fer Noregur á HM og Ítalía í umspilið. Nánast formsatriði fyrir Norðmenn.
J: Belgía 15, Norður-Makedónía 13 og Wales 13. Belgía mætir Liechtenstein og hin tvö mætast. Belgía á ekki að geta klúðrað þessu. Leikur Wales og Norður-Makedóníu er því hreinn úrslitaleikur en samt er það lið sem tapar öruggt með að komast í umspilið í gegnum Þjóðadeildina. Sigurliðið fer þó á HM ef Belgía tapar.
K: England með 21 stig er komið á HM og Albanía með 14 er komin í umspilið.
L: Króatía með 19 stig er komin á HM og Tékkland með 13 er komið í umspilið.
Sætin fjögur í gegnum Þjóðadeildina fá Rúmenía, Svíþjóð og Norður-Írland ásamt annað hvort Wales eða Norður-Makedóníu.
Þegar raðað verður í styrkleikaflokka fyrir umspilið er stuðst við heimslista FIFA. Miðað við þau lið sem núna eru í öðru sæti riðlanna verða styrkleikaflokkarnir svona:
1: Ítalía, Tyrkland, Pólland, Ungverjaland.
2: Skotland, Tékkland, Slóvakía, Albanía.
3: Norður-Makedónía, Ísland, Bosnía, Kósovó.
4: Wales, Rúmenía, Svíþjóð, Norður-Írland.
Í umspilinu er dregið í fjóra riðla, eitt lið úr hverjum styrkleikaflokki í hvern riðil, og í hverjum riðli eru tveir undanúrslitaleikir, og síðan úrslitaleikur um sæti á HM.