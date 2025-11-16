Verður að gera breytingu á byrjunarliðinu

Thomas Tuchel þjálfari enska landsliðsins verður að gera breytingu á byrjunarliði sínu frá 2:0-sigri liðsins gegn Serbíu í K-riðli í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla.
Ezri Konsa leikmaður Aston Villa er að glíma við meiðsli í kálfa og ferðaðist ekki með enska liðinu sem mætir Albaníu á útivelli kl. 17 í dag.
Marc Guehi miðvörður Crystal Palace er einnig frá vegna meiðsla svo Jarell Quansah, fyrrum leikmaður Liverpool sem spilar með Bayer Leverkusen í Þýskalandi, gæti spilað sinn fyrsta landsleik. England er líka með Trevoh Chalobah sem spilar með Chelsea og hefur spilað einn landsleik.