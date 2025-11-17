Bellingham pirraður að vera tekinn af velli

Thomas Tuchel, þjálfari enska karlalandsliðsins í fótbolta, segir að Jude Bellingham verði að virða ákvörðun hans að taka hann af leikvelli.
Bellingham var skipt út af þegar sex mínútur voru til leiksloka, rétt eftir að Harry Kane hafði skorað annað mark sitt í 2:0-sigri Englendinga á Albaníu í K-riðli undankeppni HM 2026 í gær.
Bellingham lyfti höndum pirraður þegar hann komst að því að hann væri að fara af velli.
„Þetta er ákvörðun sem hann verður að virða. Liðsfélagi hans og vinur bíður þess að koma inná á hliðarlínunni. Ég sá að hann var ekki ánægður, en ég á eftir að fara betur yfir þetta.
Leikmenn eins og Bellingham hafa gríðarlegt keppniskap og munu líklega aldrei líka það vel að fara af leikvelli.
En þetta snýst um ákveðna staðla, skuldbindingu og virðingu okkar fyrir hvor öðrum. Við munum aldrei breyta ákvörðun okkar, þó einhver lyfti höndum,“ sagði Tuchel.