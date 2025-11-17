Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 23:00

„Eins svalur og þú gætir vænst af manni frá Íslandi“

Heimir Hallgrímsson.
Heimir Hallgrímsson. AFP/Paul Faith

Írski blaðamaðurinn Mark McCadden hrósaði Heimi Hallgrímssyni í hástert eftir ótrúlegan sigur Írlands gegn Ungverjalandi í lokaumferð F-riðils undankeppni HM 2026 í Búdapest í gær.

Leiknum lauk með afar dramatískum sigri Írlands, 3:2, þar sem Troy Parrott skoraði sigurmark Írlands þegar sex mínútur voru liðnar af uppgefnum uppbótartíma síðari hálfleiks.

Parrott skoraði þrennu í leiknum en með sigrinum tryggði Írland sér annað sæti F-riðils og um leið sæti í umspilinu fyrir HM sem fram fer í mars á næsta ári.

Gleðin og söngurinn ómaði

„Gleðin og söngurinn úr búningsklefa írska liðsins ómaði á göngum Puskás-leikvangsins þegar þjálfari Írlands fékk sér sæti til þess að ræða við fjölmiðlamenn,“ skrifaði McCadden á heimasíðu The Irish Mirror.

„Það var súrealískt að heyra og sjá hvað var að gerast í búningsklefanum því Festy Ebosele var með beint streymi úr klefanum á samfélagsmiðlum sínum, þar á meðal Instagram.

Á sama tíma var Hallgrímsson eins svalur og þú gætir vænst af manni frá Íslandi,“ bætti McCadden við í umfjöllun sinni fyrir The Irish Mirror.

