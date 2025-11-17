Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 17:31

Enski landsliðsframherjinn fer ekki fet

Ivan Toney.
Ivan Toney. AFP/Ina Fassbender

Enski knattspyrnumaðurinn Ivan Toney verður áfram í herbúðum Al Ahli í Sádi-Arabíu.

Framherjinn, sem er 29 ára gamall, hefur verið sterklega orðaður við endurkomu í ensku úrvalsdeildina og þá sérstaklega við Tottenham þar sem hans fyrrverandi stjóri, Thomas Frank, starfar í dag.




Toney var frábær fyrir Brentford á árunum 2020 til ársins 2024 þar sem hann skoraði 72 mörk í 141 leik fyrir félagið.

Hann var seldur til Al Ahli í Sádi-Arabíu sumarið 2024 fyrir 40 milljónir punda en hefur undanfarnar vikur verið orðaður við endurkomu til Englands.

Rui Pedro Baz, yfirmaður knattspyrnumála hjá Al Ahli, útilokaði hins vegar að Toney yrði seldur í janúar og hann verður því áfram í Sádi-Arabíu næstu mánuðina.

