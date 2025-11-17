Flugeldasýning þegar Þýskaland tryggði HM-sætið

Þýskaland tryggði sér sæti í lokakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta með stórsigri gegn Slóvakíu í hreinum úrslitaleik A-riðils undankeppninnar í Leipzig í Þýskalandi í kvöld.
Leiknum lauk með 6:0-sigri þýska liðsins þar sem Leroy Sané skoraði tvívegis fyrir Þjóðverja í fyrri hálfleik og þeir Nick Woltemade og Serge Gnabry sitt markið hvor.
Ridle Baku og Assan Ouédraogo bættu svo við sínu markinu hvor í síðari hálfleik og Þjóðverjar fögnuðu stórsigri í leikslok.
Í hinum leik riðilsins tryggði Jamie Donley Norður-Írlandi 1:0-sigur gegn Lúxemborg í Belfast.
Þjóðvejar enduðu í efsta sæti riðilsins með 15 stig en Slóvakía í öðru sætinu með 12 stig og Slóvakía fer því í umspil. Norður-Írland og Lúxemborg eru úr leik.