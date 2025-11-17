Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 12:44

Grip í rass kveikti í Haaland

Gianluca Mancini og Erling Haaland rífast í leiknum í gærkvöldi.
Gianluca Mancini og Erling Haaland rífast í leiknum í gærkvöldi. AFP/Alberto Pizzoli

Norska markavélin Erling Haaland greindi frá því eftir 4:1-sigur Noregs á Ítalíu í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu í gærkvöldi að undarleg hegðun mótherja síns hafi hvatt hann til dáða.

Haaland skoraði tvennu í leiknum og var þannig með 16 mörk í undankeppninni í aðeins átta leikjum, sem er með nokkrum ólíkindum. Noregur komst á HM með glæsibrag.

Norðmenn afgreiddu Ítali - Sigrar hjá Englandi og Frakklandi
Frétt af mbl.is

Norðmenn afgreiddu Ítali - Sigrar hjá Englandi og Frakklandi

Í stöðunni 1:1 kastaðist í kekki milli hans og Gianluca Mancini, miðvarðar Ítalíu.

„Þegar staðan var 1:1 byrjaði hann að grípa í rassinn á mér og ég hugsaði með mér: „Hvað ertu að gera?“ Þannig að þetta kveikti svolítið í mér.

Ég sagði við hann: „Takk kærlega fyrir hvatninguna, kýlum á þetta andskotinn hafi það.“ Svo skoraði ég tvö mörk og við unnum 4:1, þökk sé honum! Þannig að það er frábært,“ sagði Haaland í samtali við norska ríkisútvarpið eftir leikinn í gærkvöldi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ný tegund af tilraunum til fjársvika Hafa lengi varað við „sænska ástandinu“ Atkvæðagreiðslunni ekki frestað aftur Verða að bíða eftir að lögregla ljúki rannsókn
Fleira áhugavert
Þetta var eins og sýrudraumur Ný tegund af tilraunum til fjársvika Inflúensan leikur landann grátt Trúnaður nauðsynlegur á viðkvæmu stigi málsins