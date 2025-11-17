Grip í rass kveikti í Haaland

Norska markavélin Erling Haaland greindi frá því eftir 4:1-sigur Noregs á Ítalíu í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu í gærkvöldi að undarleg hegðun mótherja síns hafi hvatt hann til dáða.
Haaland skoraði tvennu í leiknum og var þannig með 16 mörk í undankeppninni í aðeins átta leikjum, sem er með nokkrum ólíkindum. Noregur komst á HM með glæsibrag.
Í stöðunni 1:1 kastaðist í kekki milli hans og Gianluca Mancini, miðvarðar Ítalíu.
„Þegar staðan var 1:1 byrjaði hann að grípa í rassinn á mér og ég hugsaði með mér: „Hvað ertu að gera?“ Þannig að þetta kveikti svolítið í mér.
Ég sagði við hann: „Takk kærlega fyrir hvatninguna, kýlum á þetta andskotinn hafi það.“ Svo skoraði ég tvö mörk og við unnum 4:1, þökk sé honum! Þannig að það er frábært,“ sagði Haaland í samtali við norska ríkisútvarpið eftir leikinn í gærkvöldi.