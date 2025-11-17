Haaland jafnaði 63 ára gamalt met

Erling Haaland spilar vart leik án þess að slá eða jafna einhvers konar markamet um þessar mundir. Í gærkvöldi skoraði hann tvívegis í 4:1-sigri Noregs á Ítalíu í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu.
Noregur tryggði sér þannig sæti á heimsmeistaramótinu með glæsibrag og hefur Haaland nú skorað í 11 A-landsleikjum í röð.
Þar með jafnaði hann 63 ára gamalt met sem Abdul Ghani Minhat frá Malasíu setti árið 1962, en hann hafði þá skorað í 11 A-landsleikjum í röð.
Haaland er næstfljótastur í sögunni til að skora 50 mörk fyrir A-landslið, gerði það í 46 leikjum, og er kominn með 55 mörk í 48 landsleikjum.
