Heimir: „Augnablikið minnti á leikinn gegn Austurríki“

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í knattspyrnu, var spurður hvort hann hefði upplifað nokkuð þessu líkt áður eftir 3:2-sigur Írlands á Ungverjalandi í undankeppni HM 2026 í gær.
„Þetta er nákvæmlega eins og þegar Ísland skoraði á móti Austurríki á EM 2016. Þetta eru augnablik sem þú manst ævina á enda, þegar þetta gerist svona,“ sagði Heimir Hallgrímsson á blaðamannafundi eftir leikinn í gær.
Ísland tryggði sér þá sæti í 16-liða úrslitum með sigurmarki Arnórs Ingva Traustasonar í uppbótartíma í 2:1-sigri á Austurríki.
Ljóst var að Írar þyrftu sigur í leiknum í gær, en Ungverjum dugði jafntefli.
„Ungverjarnir urðu hræddir undir lok leiksins. Ég vil samt hrósa Ungverjum, þeir voru líklega betri en við, sérstaklega í fyrri hálfleik. Við vorum í basli, en strákarnir misstu ekki trúna og héldu alltaf áfram.
Þegar þú tekur áhættu þá virkar það stundum og stundum ekki, sem betur fer fyrir okkur gekk það upp í dag. Við settum þrjá sóknarmenn inn á og stundum er þér refsað fyrir slíkar ákvarðanir, en það virkaði,“ sagði Heimir.
„Við erum á réttri braut. Leikurinn gegn Portúgal var líklega sá stærsti sem þessir leikmenn hafa spilað í írsku landsliðstreyjunni og svo spiluðu þeir enn þá stærri leik gegn Ungverjum.“
„Árangur er ekki augnablikið núna eða að við höfum unnið þennan leik. Árangur er alltaf ferðalag í rétta átt. Ekki staður eða stund.
Við njótum þessarar stundar en gleymum ekki hvar við erum staddir og hvert við erum að fara. Við vitum ekki gegn hverjum næsti leikur verður en við erum spenntir,“ sagði Heimir Hallgrímsson.
Dregið verður í umspilið um sæti á HM á fimmtudag.