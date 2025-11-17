Héldu hreinu í öllum leikjunum átta

Enska karlalandsliðið í fótbolta tryggði sæti sitt á HM 2026 afar örugglega en liðið vann alla átta leiki sína í undankeppninni og var með fullt hús stiga.
England vann Albaníu 2:0 í gær með tveimur mörkum frá Harry Kane og endaði í efsta sæti K-riðilsins með 24 stig en Albanía varð í 2. sæti með tíu stigum minna. Serbar misstu af umspilssæti með 13 stig, stigi minna en Albanía.
Enska liðið fékk ekki á sig mark í leikjunum átta, sem verður að teljast ansi magnað afrek.
Júgóslavía vann alla leiki sína og hélt hreinu í öllum leikjum fyrir HM árið 1954, en það er þó ólíku saman að jafna þar sem liðið spilaði aðeins fjóra leiki í undankeppninni.