Héldu hreinu í öllum leikjunum átta

Enska liðið fagnar marki í leiknum gegn Albaníu í gær.
Enska liðið fagnar marki í leiknum gegn Albaníu í gær. AFP/Adnan Beci

Enska karlalandsliðið í fótbolta tryggði sæti sitt á HM 2026 afar örugglega en liðið vann alla átta leiki sína í undankeppninni og var með fullt hús stiga.

England vann Albaníu 2:0 í gær með tveimur mörkum frá Harry Kane og endaði í efsta sæti K-riðilsins með 24 stig en Albanía varð í 2. sæti með tíu stigum minna. Serbar misstu af umspilssæti með 13 stig, stigi minna en Albanía.

Enska liðið fékk ekki á sig mark í leikjunum átta, sem verður að teljast ansi magnað afrek. 

Júgóslavía vann alla leiki sína og hélt hreinu í öllum leikjum fyrir HM árið 1954, en það er þó ólíku saman að jafna þar sem liðið spilaði aðeins fjóra leiki í undankeppninni. 

Sló áratuga gamalt met
Thomas Tuchel er þjálfari enska liðsins.
Thomas Tuchel er þjálfari enska liðsins. AFP/Ben Stansall
