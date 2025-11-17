Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 21:48

Hollendingar örugglega á HM

Hollendingar fagna sigri í Amsterdam í kvöld.
Holland gulltryggði HM-sætið í kvöld þegar liðið vann öruggan sigur gegn Litháen í G-riðli undankeppninnar í Amsterdam.

Leiknum lauk með 4:0-sigri hollenska liðsins þar sem þeir Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons og Donyell Malen skoruðu mörk hollenska liðsins.

Í hinum leik riðilsins unnu Pólverjar nauman sigur gegn Möltu á Möltu, 3:2, þar sem Robert Lewandowski, Pawel Wszolek og Piotr Zielinski skoruðu mörk Póllands.

Holland endaði í efsta sæti riðilsins með 20 stig og Pólland í öðru sætinu með 17 stig, Pólverjar fara því í umspil. Finnland, Malta og Litháen eru úr leik.

