Hollendingar örugglega á HM

Holland gulltryggði HM-sætið í kvöld þegar liðið vann öruggan sigur gegn Litháen í G-riðli undankeppninnar í Amsterdam.
Leiknum lauk með 4:0-sigri hollenska liðsins þar sem þeir Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons og Donyell Malen skoruðu mörk hollenska liðsins.
Í hinum leik riðilsins unnu Pólverjar nauman sigur gegn Möltu á Möltu, 3:2, þar sem Robert Lewandowski, Pawel Wszolek og Piotr Zielinski skoruðu mörk Póllands.
Holland endaði í efsta sæti riðilsins með 20 stig og Pólland í öðru sætinu með 17 stig, Pólverjar fara því í umspil. Finnland, Malta og Litháen eru úr leik.