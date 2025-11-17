Íslendingar hafa eftirlit með dómurum

Tveir íslenskir fyrrverandi milliríkjadómarar verða dómaraeftirlitsmenn á tveimur leikjum í síðustu umferð undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta annað kvöld.
Gunnar Jarl Jónsson verður í Sevilla á Spáni þar sem Spánn og Tyrkland mætast í uppgjöri tveggja efstu liðanna í E-riðli undankeppninnar. Þar fylgist hann með dómarahópnum sem er frá Þýskalandi með Felix Zwayer sem dómara leiksins.
Þarna ræðst endanlega hvort liðanna fer beint á HM 2026 og hvort þeirra fer í umspilið í mars. Spennan er reyndar ekki mikil því Tyrkir þurfa sjö marka útisigur gegn hinu öfluga liði Spánverja.
Kristinn Jakobsson verður í Zalaegerszeg í Ungverjalandi þar sem Hvíta-Rússland leikur heimaleik sinn gegn Grikklandi í C-riðli. Þar er ekkert í húfi því hvorugt liðanna fer áfram og Grikkir munu enda í þriðja sæti og Hvít-Rússar í því fjórða.
Dómarahópurinn sem Kristinn hefur eftirlit með er frá Póllandi og dómari leiksins Damian Sylwestrzak.