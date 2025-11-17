Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 10:00 | Uppfært 11:59

Íslendingar hafa eftirlit með dómurum

Gunnar Jarl Jónsson var í fremstu röð íslenskra dómara. mbl.is/Ómar Óskarsson

Tveir íslenskir fyrrverandi milliríkjadómarar verða dómaraeftirlitsmenn á tveimur leikjum í síðustu umferð undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta annað kvöld.

Gunnar Jarl Jónsson verður í Sevilla á Spáni þar sem Spánn og Tyrkland mætast í uppgjöri tveggja efstu liðanna í E-riðli undankeppninnar. Þar fylgist hann með dómarahópnum sem er frá Þýskalandi með Felix Zwayer sem dómara leiksins.

Þarna ræðst endanlega hvort liðanna fer beint á HM 2026 og hvort þeirra fer í umspilið í mars. Spennan er reyndar ekki mikil því Tyrkir þurfa sjö marka útisigur gegn hinu öfluga liði Spánverja.

Kristinn Jakobsson verður í Zalaegerszeg í Ungverjalandi þar sem Hvíta-Rússland leikur heimaleik sinn gegn Grikklandi í C-riðli. Þar er ekkert í húfi því hvorugt liðanna fer áfram og Grikkir munu enda í þriðja sæti og Hvít-Rússar í því fjórða.

Dómarahópurinn sem Kristinn hefur eftirlit með er frá Póllandi og dómari leiksins Damian Sylwestrzak.

Kristinn Jakobsson dæmdi sjálfur fjölda stórleikja og hefur verið dómaraeftirlitsmaður um árabil. mbl.is/Ómar Óskarsson
