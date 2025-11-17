Króatía og Tékkland fögnuðu sigrum

Króatía lauk undankeppni HM 2026 með naumum sigri gegn Svartfjallalandi í Podgorica, 3:2, í L-riðli undankeppninnar í kvöld.
Svartfjallaland komst 2:0-yfir í leiknum með mörkum frá þeim Milutin Osmajic og Nikola Krstovic en Ivan Perisic, Kristijan Jakic og Nikola Vlasic skoruðu sitt markið hver fyrir Króatíu.
Í hinum leik riðilsins vann Tékkland stórsigur gegn Gíbraltar, 6:0, í Olomouc þar sem David Doudera, Tomás Chorý, Vladimír Coufal, Adam Karabec, Tomás Soucek og Robin Hranac skoruðu mörk Tékka.
Úrslitin í riðlinum voru ráðin fyrir leiki kvöldsins en Króatía endaði í efsta sætinu með 22 stig og var öruggt með HM-sætið. Tékkland fer í umspil eftir að hafa hafnað í öðru sætinu með 16 stig. Færeyjar, Svartfjallaland og Gíbraltar eru úr leik.