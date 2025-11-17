Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 18:21

Leikið á Nývangi í fyrsta sinn í langan tíma

Nývangur í Barcelona er einn glæsilegasti knattspyrnuvöllur heims.
Nývangur í Barcelona er einn glæsilegasti knattspyrnuvöllur heims. AFP/Josep Lago

Knattspyrnulið Barcelona á Spáni snýr aftur á heimavöll sinn Nývang um næstu helgi.

Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en miklar framkvæmdir hafa átt sér stað á leikvanginum undanfarin tvö og hálft ár. 

Barcelona tekur á móti Athletic Bilbao í 13. umferð spænsku 1. deildarinnar á laugardaginn og verður það fyrsti leikurinn á endurbættum Nývangi í tvö og hálft ár.

Framkvæmdum á vellinum og í kringum hann er þó hvergi nærri lokið og verða aðeins tæplega 45.500 áhorfendur á vellinum um helgina.

Til stendur hins vegar að taka á móti 105.000 manns í sæti þegar framkvæmdum lýkur formlega.

mbl.is
Fleira áhugavert
Rekinn úr herraklúbbnum Fór sautján ferðir á Esjuna í vikunni Flugumferðarstjórar samþykktu nýjar aðgerðir Ný tegund af tilraunum til fjársvika
Fleira áhugavert
Verða að bíða eftir að lögregla ljúki rannsókn Segir baráttuna hafa ruggað bátnum Ríkisstjórn kynnir atvinnustefnu Hafa lengi varað við „sænska ástandinu“