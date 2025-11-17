Leikið á Nývangi í fyrsta sinn í langan tíma

Knattspyrnulið Barcelona á Spáni snýr aftur á heimavöll sinn Nývang um næstu helgi.
Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en miklar framkvæmdir hafa átt sér stað á leikvanginum undanfarin tvö og hálft ár.
Barcelona tekur á móti Athletic Bilbao í 13. umferð spænsku 1. deildarinnar á laugardaginn og verður það fyrsti leikurinn á endurbættum Nývangi í tvö og hálft ár.
Framkvæmdum á vellinum og í kringum hann er þó hvergi nærri lokið og verða aðeins tæplega 45.500 áhorfendur á vellinum um helgina.
Til stendur hins vegar að taka á móti 105.000 manns í sæti þegar framkvæmdum lýkur formlega.