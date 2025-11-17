Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 13:48 | Uppfært 14:04

Milosi sagt upp störfum

Milos Milojevic. mbl.is/Hákon Pálsson

Knattspyrnuþjálfaranum Milos Milojevic hefur verið sagt upp störfum hjá Al Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Milos greindi sjálfur frá þessu á samfélagsmiðlum sínum en hann tók við þjálfun liðsins í sumar og skrifaði undir tveggja ára samning.

Liðið hefur ekki farið neitt sérstaklega vel af stað á tímabilinu og hafði tapað fimm leikjum í röð þegar forráðamenn Al Sharjah ákváðu að segja íslenska Serbanum upp.

Al Sharjah hafnaði í öðru sæti deildarinnar á síðustu leiktíð en er í dag í 11. sætinu með 7 stig, fimm stigum frá fallsæti.

