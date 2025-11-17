Milosi sagt upp störfum

Knattspyrnuþjálfaranum Milos Milojevic hefur verið sagt upp störfum hjá Al Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Milos greindi sjálfur frá þessu á samfélagsmiðlum sínum en hann tók við þjálfun liðsins í sumar og skrifaði undir tveggja ára samning.
Liðið hefur ekki farið neitt sérstaklega vel af stað á tímabilinu og hafði tapað fimm leikjum í röð þegar forráðamenn Al Sharjah ákváðu að segja íslenska Serbanum upp.
Al Sharjah hafnaði í öðru sæti deildarinnar á síðustu leiktíð en er í dag í 11. sætinu með 7 stig, fimm stigum frá fallsæti.