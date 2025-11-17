Sigurhátíð í Noregi

Norðmenn gulltryggðu sæti sitt á HM 2026 með 4:1-útisigri á Ítalíu í gær. Norðmenn unnu alla átta leiki sína í riðlinum. Norska knattspyrnusambandið blæs til hátíðar af þessu tilefni á Ráðhústorginu í Ósló í dag.
„Stemningin verður frábær og ég vona að það verði mikið af fólki sem tekur á móti okkur“ sagði Martin Ødegard leikmaður Arsenal og fyrirliði norska liðsins.
„Ég býst við að sjá fjölmarga að fagna með okkur“ sagði Erling Haaland. Haaland er langmarkahæsti leikmaður undankeppni HM með 16 mörk eða tvö mörk að meðaltali í leik, en næstur á eftir honum er Almoez Ali, leikmaður Katar, með 12 mörk.
Næstu Evrópumenn á listanum eru Harry Kane Englandi, Marko Arnautovic Austurríki og Memphis Depay allir með helmingi færri mörk eða átta.
Þetta verður fyrsta stórmót karlalandsliðsins síðan á Evrópumótinu árið 2000 og fyrsta heimsmeistaramótið síðan 1998.
Norðmenn hafa aðeins þrisvar áður spilað í lokakeppni HM í karlaflokki.
Fyrsta heimsmeistaramót þeirra var árið 1938 í Frakklandi. 16 lið tóku þátt, engin riðlakeppni var spiluð og Norðmenn spiluðu aðeins einn leik í 16-liða úrslitum þar sem þeir töpuðu fyrir heimsmeisturum Ítala sem urðu heimsmeistarar bæði 1934 og 1938.
Bið þeirra eftir að komast aftur í lokakeppnina var 56 ár en árið 1994 mættu Norðmenn til leiks í lokakeppni HM í Bandaríkjunum.
Norðmenn féllu þá úr leik í neðsta sæti E-riðils á grátlegan hátt, en öll liðin í riðlinum voru með fjögur stig eftir þrjá leiki, en Norðmenn féllu út á markatölu.
Fjórum árum síðar, árið 1998, á HM í Frakklandi tryggði Noregur sér sæti í 16-liða úrslitum með sínum frægasta sigri í knattspyrnusögunni þegar þeir sigruðu Brasilíumenn 2:1 í riðlakeppninni.
Norðmenn töpuðu 1:0 gegn Ítalíu í 16-liða úrslitum og féllu úr leik.