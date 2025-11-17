Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 8:20

Skrefi nær fyrsta HM í 52 ár

Chancel Mbemba skoraði úr síðustu vítaspyrnu Kongó og tryggði sigurinn.
Chancel Mbemba skoraði úr síðustu vítaspyrnu Kongó og tryggði sigurinn. AFP

Lýðveldið Kongó steig stórt skref í átt að þátttöku á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í knattspyrnu karla í 52 ár þegar liðið vann Nígeríu í vítaspyrnukeppni í umspili Afríkuþjóða í Rabat í Marokkó í gærkvöldi. Kongó er þar með komið í sex þjóða álfuumspil í mars.

Kongó vann 4:3 í vítaspyrnukeppni en staðan var 1:1 að loknum venjulegum leiktíma og framlengingu.

Frank Onyeka hafði komið Nígeríu í forystu eftir aðeins þriggja mínútna leik en Mecshack Elia jafnaði metin fyrir Kongó eftir rúmlega hálftíma leik.

Síðast bar þjóðin heitið Saír

Lýðveldið Kongó tók síðast þátt á heimsmeistaramóti í fyrsta og eina skiptið á HM 1974 og bar þjóðin þá heitið Saír.

Í álfuumspilinu höfðu Bólivía frá Suður-Ameríku og Nýja-Kaledónía frá Eyjaálfu þegar tryggt sér sæti. Tvær þjóðir frá Norður- og Mið-Ameríku munu bætast við og annað hvort Írak eða Sameinuðu arabísku furstadæmin frá Asíu.

mbl.is
