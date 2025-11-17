Tilnefndir sem bestu leikmenn Afríku

Achraf Hakimi, Mohamed Salah og Victor Osimhen munu berjast um titilinn „besti knattspyrnumaður Afríku árið 2025“, en þetta var tilkynnt í gær.
Hægri bakvörðurinn Hakimi átti frábært tímabil með París-SG sem vann þrefalt í fyrra.
Parísarliðið vann efstu deild Frakklands, varð franskur bikarmeistari og vann meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti á síðustu leiktíð.
Salah var frábær í Englandsmeistaraliði Liverpool á síðustu leiktíð og var bæði marka- og stoðsendingahæstur í ensku úrvalsdeildinni, en hann skoraði 34 mörk í 52 leikjum í öllum keppnum.
Victor Osimhen var lykilmaður í liði Galatasaray sem vann tyrknesku úrvalsdeildina á síðustu leiktíð en nígeríski framherjinn skoraði 37 mörk í 41 leik í öllum keppnum fyrir Galatasaray.
Verðlaunaafhendingin fer fram í Rabat í Marokkó á miðvikudag.