Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 8:00

Tilnefndir sem bestu leikmenn Afríku

Achraf Hakimi, Mohamed Salah og Victor Osimhen.
Achraf Hakimi, Mohamed Salah og Victor Osimhen. Ljósmynd/@Buchi_Laba

Achraf Hakimi, Mohamed Salah og Victor Osimhen munu berjast um titilinn „besti knattspyrnumaður Afríku árið 2025“, en þetta var tilkynnt í gær.

Hægri bakvörðurinn Hakimi átti frábært tímabil með París-SG sem vann þrefalt í fyrra.

Parísarliðið vann efstu deild Frakklands, varð franskur bikarmeistari og vann meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti á síðustu leiktíð.

Salah var frábær í Englandsmeistaraliði Liverpool á síðustu leiktíð og var bæði marka- og stoðsendingahæstur í ensku úrvalsdeildinni, en hann skoraði 34 mörk í 52 leikjum í öllum keppnum.

Victor Osimhen var lykilmaður í liði Galatasaray sem vann tyrknesku úrvalsdeildina á síðustu leiktíð en nígeríski framherjinn skoraði 37 mörk í 41 leik í öllum keppnum fyrir Galatasaray. 

Verðlaunaafhendingin fer fram í Rabat í Marokkó á miðvikudag.

mbl.is
