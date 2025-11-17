Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 22:10

Tylltu sér á toppinn í riðli Íslands

Mathys Tel tryggði Frökkum sigur.
Mathys Tel tryggði Frökkum sigur. AFP/Ben Stansall

Mathys Tel reyndist hetja U21-árs landsliðs Frakklands í fótbolta þegar liðið tók á móti Færeyjum í C-riðli undankeppni EM 2027 í Frakklandi í kvöld.

Leiknum lauk með naumum sigri franska liðsins, 1:0. en Tel, sem er samningsbundinn Tottenham, skoraði sigurmark leiksins á 37. mínútu úr víti.

Frakkar eru í efsta sæti riðilsins með 10 stig eftir fjóra leiki, stigi meira en Færeyjar sem hafa leikið sex leiki. Sviss kemur þar á eftir með 8 stig eftir fjóra leiki og Ísland er í fjórða sætinu með 8 stig eftir fimm leiki. Eistland er með tvö stig og Lúxemborg eitt.

Næsti leikur Íslands er gegn Eistlandi þann 26. mars á Þróttarvelli í Laugardal.

