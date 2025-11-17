Íþróttir | Fótbolti | mbl | 17.11.2025 | 16:18

Veðmálasíða gantaðist með afrek Heimis

Heimir Hallgrímsson stýrði Írum til ótrúlegs sigurs í gær.
Heimir Hallgrímsson stýrði Írum til ótrúlegs sigurs í gær. AFP/Patrícia de Melo Moreira

Paddy Power, ein vinsælasta veðmálasíða Bretlandseyja, á það til að slá á létta strengi á samfélagsmiðlum og var engin breyting á því þegar írska karlalandsliðið undir stjórn Heimis Hallgrímssonar tryggði sér sæti í umspili fyrir HM 2026 í knattspyrnu eftir ótrúlega dramatík í gær.

Í erlendum miðlum er gjarna látið mikið með að Heimir sé tannlæknir og skrifaði Paddy Power eftir 3:2-sigur Írlands á Ungverjalandi í Búdapest í gær:

„Ný frétt: Tannlæknar um gervallt Írland hafa fellt niður alla bókaða tíma á morgun [í dag] sem virðingarvott við Dr. Heimi Hallgrímsson.“

Troy Parrott skoraði öll þrjú mörk Írlands í leiknum og var sömuleiðis skrifað á aðgang veðmálasíðunnar á X:

„Ég ætla að skíra ófædda syni mína Troy og Heimi.“

