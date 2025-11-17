Veðmálasíða gantaðist með afrek Heimis

Paddy Power, ein vinsælasta veðmálasíða Bretlandseyja, á það til að slá á létta strengi á samfélagsmiðlum og var engin breyting á því þegar írska karlalandsliðið undir stjórn Heimis Hallgrímssonar tryggði sér sæti í umspili fyrir HM 2026 í knattspyrnu eftir ótrúlega dramatík í gær.
Í erlendum miðlum er gjarna látið mikið með að Heimir sé tannlæknir og skrifaði Paddy Power eftir 3:2-sigur Írlands á Ungverjalandi í Búdapest í gær:
„Ný frétt: Tannlæknar um gervallt Írland hafa fellt niður alla bókaða tíma á morgun [í dag] sem virðingarvott við Dr. Heimi Hallgrímsson.“
Breaking News: Dentists across Ireland have cancelled all appointments tomorrow as a mark of respect for Dr. Heimir Hallgrimsson.— Paddy Power (@paddypower) November 16, 2025
Troy Parrott skoraði öll þrjú mörk Írlands í leiknum og var sömuleiðis skrifað á aðgang veðmálasíðunnar á X:
„Ég ætla að skíra ófædda syni mína Troy og Heimi.“
Naming my future sons Troy and Heimir— Paddy Power (@paddypower) November 16, 2025