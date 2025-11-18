Á meira en 40 bíla en keyrir aldrei

Cristiano Ronaldo lifir lúxuslífi en hann er ríkasti knattspyrnumaður allra tíma og sá fyrsti sem getur titlað sig sem milljarðamæring í Bandaríkjunum.
Samkvæmt Bloomberg á Ronaldo yfir 40 bíla, alla rándýra lúxusbíla, en keyrir nær aldrei sjálfur. Þá á hann einnig einkaflugvél.
„Ég keyri þá aldrei og ég fer aldrei í bílskúrinn minn. Bílar eru ekki lengur ástríða hjá mér,“ sagði hann við Piers Morgan í viðtali á dögunum.
Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Roger Federer og Tiger Woods eru einu íþróttamennirnir sem hafa þénað meira en Ronaldo.