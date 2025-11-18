Grét í fyrsta sinn í áraraðir

Troy Parrott, hetja Írlands í ótrúlegum 3:2-sigri á Ungverjalandi í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu á sunnudag, kveðst hafa grátið í fyrsta sinn í mörg ár þegar hann skoraði dramatískt sigurmark í leiknum.
Parrott skoraði þrennu og þar á meðal sigurmark á sjöttu mínútu uppbótartíma, sem tryggði Írum sæti í umspili um laust sæti á HM.
„Hversu oft er ég búinn að horfa aftur á markið? Líklega um 500 sinnum. Í hvert sinn sem ég kíki á símann minn kemur markið upp.
Í gærkvöldi þegar ég gekk til náða gat ég ekki sofnað þar sem ég hugsaði um það aftur og aftur og aftur,“ sagði Parrott í samtali við breska ríkisútvarpið.
„Almennt séð er ég ekki tilfinningarík manneskja. Þetta er í fyrsta sinn sem ég græt í mörg ár. Ég get setið hér og reynt að lýsa þessu en þetta er í fyrsta sinn sem mér hefur liðið svona.
Ég hef áður skorað mörk en ekkert þeirra var jafn þýðingarmikið og það síðasta gegn Ungverjalandi.
Sem þjóð höfum við upplifað fjölda svekkjandi úrslita og höfum ekki gefið stuðningsmönnum mikið tilefni til að fagna, þannig að þetta voru gleðitár,“ bætti markaskorarinn við.