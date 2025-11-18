Landsliðsfyrirliðinn hættir óvænt

Magdalena Eriksson, fyrirliði sænska landsliðsins í knattspyrnu, hefur óvænt ákveðið að leggja landsliðsskóna á hilluna, 32 ára að aldri.
Eriksson, sem er samherji Glódísar Perlu Viggósdóttur hjá Bayern München, lék með Svíþjóð í 11 ár, vann alls til fjögurra verðlaunapeninga á stórmótum, spilaði 123 leiki og skoraði 14 mörk.
„Þetta er ákvörðun sem ég hef velt fyrir mér lengi og ég get í sannleika sagt að þetta er erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum. En ég þarf að hlusta á líkama minn og huga að heilsunni og setja í forgang.
Þetta er satt að segja ákvörðun sem ég vildi að ég þyrfti ekki að taka en vegna þess hvernig mér líður í líkamanum þessa dagana er þetta ákvörðun sem mér finnst ég verða að taka,“ skrifaði hún á samfélagsmiðlum.