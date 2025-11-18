Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 18.11.2025 | 10:11

Margt óráðið enn í Evrópu

Norðmenn fara á HM í fyrsta sinn síðan 1998 eftir …
Norðmenn fara á HM í fyrsta sinn síðan 1998 eftir magnaða undankeppni. AFP/Alberto Pizzoli
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Alls hafa 34 þjóðir af 48, að meðtöldum gestgjöfum, tryggt sér sæti á HM 2026 í knattspyrnu karla sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar. Verður það í fyrsta sinn sem heimsmeistaramótið samanstendur af 48 þjóðum.

Undanfarna daga hafa nokkrar Evrópuþjóðir tryggt sæti sín, þeirra á meðal Þýskaland, Holland, Noregur, Frakkland, Króatía og Portúgal.

Hér verður farið yfir hvaða þjóðir eru búnar að tryggja sér sæti í hverri heimsálfu fyrir sig og hvaða þjóðir eiga enn möguleika.

Enn níu sæti laus í Evrópu

