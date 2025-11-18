Orri aftur til Danmerkur?

Orri Steinn Óskarsson, landsliðsfyrirliði Íslands í fótbolta, hefur ekki náð að festa sig almennilega í sessi í byrjunarliði Real Sociedad á Spáni.
Hann kom til félagsins fyrir síðustu leiktíð, hefur glímt við meiðsli og aðeins skorað fjögur mörk í 26 deildarleikjum í efstu deild Spánar. Þá hefur hann mikið verið á bekknum.
Blaðamenn Tipsbladet í Danmörku velta fyrir sér þeim möguleika á að FC Kaupmannahöfn fái Orra aftur til sín en hann sló í gegn í dönsku höfuðborginni áður en hann var keyptur til Spánar.
„Hann hefur ekki náð að festa sig í sessi. FCK kaupir hann pottþétt ekki en lán gæti verið gott fyrir alla. Hann fær að spila og FCK fær góðan leikmann.
Þetta er mjög góð hugmynd og hann elskar félagið. Hann þarf að spila meira og sex mánaða lánssamningur væri góð lausn,“ skrifar Kasper Larsen á síðuna.