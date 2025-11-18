Reyndu að ræna landsliðsmanni

Rússneski knattspyrnumaðurinn Andrei Mostovoy lenti í þeirri óskemmtilegu lífsreynslu að þrír menn reyndu að ræna honum í Sankti Pétursborg á dögunum.
Honum tókst að lokum að flýja vettvang og slapp við meiðsli eftir að þrír grímuklæddir menn veittust að honum.
Mennirnir reyndu að draga Mostovoy, sem er landsliðsmaður Rússlands og leikmaður Zenit í Sankti Pétursborg, inn í bíl sinn en það tókst ekki.
„Ég má ekki segja of mikið því rannsóknin er enn í gangi en þetta gerðist mjög hratt. Ég áttaði mig varla á því hvað var að gerast.
Þetta var mikið áfall og ég hef varla getað sofið síðan,“ sagði hann við Championat. Mennirnir þrír hafa allir verið handteknir.