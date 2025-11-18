Ronaldo fær að hitta Trump

Cristiano Ronaldo fær ósk sína uppfyllta og fær að hitta Donald Trump Bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag.
Verður Ronaldo með í för þegar Trump fundar með Mohammed bin Salman, krónprins Sádí-Arabíu í dag en Ronaldo leikur með Al-Nassr í Arabíuríkinu.
Portúgal hefur þegar tryggt sér sæti á HM í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada á næsta ári og Ronaldo er stuðningsmaður hins umdeilda Trump.
„Ég vildi óska þess að ég gæti hitt hann einn daginn. Ég kann vel við hann því Trump lætur hlutina gerast,“ sagði Ronaldo í viðtali við Piers Morgan á dögunum.
Mun Ronaldo því heimsækja Bandaríkin í fyrsta skipti frá árinu 2017 en hann var ásakaður um að nauðga konu í Las Vegas árið 2009 og greiddi henni að lokum háa fjárhæð til að þaga um atvikið.