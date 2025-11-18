Íþróttir | Fótbolti | mbl | 18.11.2025 | 21:55 | Uppfært 22:23

Skotar á HM eftir lygilegan sigur á Dönum

Kenny McLean var fagnað vel eftir markið í blálokin.
Kenny McLean var fagnað vel eftir markið í blálokin. AFP/Andy Buchanan

Skotland tryggði sér í kvöld sæti á lokamóti HM karla í fótbolta með sigri á Danmörku, 4:2, í ótrúlegum leik á Hampden Park í Glasgow. Danir fara í umspil og Skotar á HM í fyrsta skipti frá árinu 1998.

Scott McTominay kom Skotlandi yfir á 3. mínútu með glæsilegri hjólhestaspyrnu og var staðan í hálfleik 1:0. Rasmus Højlund jafnaði með marki úr víti á 57. mínútu og voru Danir þá á leiðinni á HM.

Lawrence Shankland kom Skotum aftur yfir á 78. mínútu en aðeins þremur mínútum síðar jafnaði Patrick Dorgu. Kieran Tierney kom Skotum hins vegar yfir á þriðju mínútu uppbótartímans og Kenny McLean innsiglaði sigurinn á áttundu mínútu uppbótartímans.

Spánn er einnig kominn á HM eftir 2:2-jafntefli við Tyrkland á heimavelli. Dani Olmo og Mikel Oyarzabal skoruðu mörk Spánar. Deniz Gül og Salih Özcan skoruðu fyrir Tyrkland sem fer í umspil.

Það var einnig fagnað í Vín.
Það var einnig fagnað í Vín. AFP/Georg Hochmuth

Austurríki nægði jafntefli á heimavelli gegn Bosníu til að fara á HM. Haris Tabaković kom Bosníu hins vegar yfir á 12. mínútu en Michael Gregoritsch jafnaði á 77. mínútu. Austurríki fer því á HM í fyrsta skipti frá árinu 1998 en Bosnía fer í umspil.

Belgía tryggði sér sitt sæti á HM með sigri á Liechtenstein, 7:0, á heimavelli. Charles De Ketelaere og Jérémy Doku skoruðu tvö mörk hvor fyrir Belgíu.

Þá er Sviss komið á HM eftir jafntefli við Kósovó á útivelli, 1:1. Kósovó fer í umspil.

Wales tryggði sér sæti í umspilinu með risasigri á Norður-Makedóníu á heimavelli, 7:1. Harry Wilson skoraði þrennu. 

Önnur úrslit:

Svíþjóð 1:1 Slóvenía
Hvíta-Rússland 0:0 Grikkland
Búlgaría 2:1 Georgía
Rúmenía 7:1 San Marínó
Wales 7:1 Norður-Makedónía

mbl.is
