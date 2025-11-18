Skotar á HM eftir lygilegan sigur á Dönum

Skotland tryggði sér í kvöld sæti á lokamóti HM karla í fótbolta með sigri á Danmörku, 4:2, í ótrúlegum leik á Hampden Park í Glasgow. Danir fara í umspil og Skotar á HM í fyrsta skipti frá árinu 1998.
Scott McTominay kom Skotlandi yfir á 3. mínútu með glæsilegri hjólhestaspyrnu og var staðan í hálfleik 1:0. Rasmus Højlund jafnaði með marki úr víti á 57. mínútu og voru Danir þá á leiðinni á HM.
Lawrence Shankland kom Skotum aftur yfir á 78. mínútu en aðeins þremur mínútum síðar jafnaði Patrick Dorgu. Kieran Tierney kom Skotum hins vegar yfir á þriðju mínútu uppbótartímans og Kenny McLean innsiglaði sigurinn á áttundu mínútu uppbótartímans.
Spánn er einnig kominn á HM eftir 2:2-jafntefli við Tyrkland á heimavelli. Dani Olmo og Mikel Oyarzabal skoruðu mörk Spánar. Deniz Gül og Salih Özcan skoruðu fyrir Tyrkland sem fer í umspil.
Austurríki nægði jafntefli á heimavelli gegn Bosníu til að fara á HM. Haris Tabaković kom Bosníu hins vegar yfir á 12. mínútu en Michael Gregoritsch jafnaði á 77. mínútu. Austurríki fer því á HM í fyrsta skipti frá árinu 1998 en Bosnía fer í umspil.
Belgía tryggði sér sitt sæti á HM með sigri á Liechtenstein, 7:0, á heimavelli. Charles De Ketelaere og Jérémy Doku skoruðu tvö mörk hvor fyrir Belgíu.
Þá er Sviss komið á HM eftir jafntefli við Kósovó á útivelli, 1:1. Kósovó fer í umspil.
Wales tryggði sér sæti í umspilinu með risasigri á Norður-Makedóníu á heimavelli, 7:1. Harry Wilson skoraði þrennu.
Önnur úrslit:
Svíþjóð 1:1 Slóvenía
Hvíta-Rússland 0:0 Grikkland
Búlgaría 2:1 Georgía
Rúmenía 7:1 San Marínó
